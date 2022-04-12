Підрив залізничних колій у Білгородській області РФ: з'явилися фото

На мосту через Нежеголь на гілці Білгород – Вовчанськ – Куп'янськ підірвали міст. Про це заявив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

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"У Шебекінському міському окрузі пошкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група", — йдеться у повідомленні.

Міст

Раніше в російському Білгороді у п'ятницю, 1 квітня, сталася пожежа на нафтобазі.

Це вже не перший випадок, коли губернатор Гладков намагається звинуватити Україну в НП у Білгородській області. Раніше він стверджував, що в одному із сіл стався вибух через снаряд, який нібито прилетів із території України.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії заявляла, що 21 лютого нібито випущений з території України снаряд потрапив у прикордонний пост РФ у Ростовській області. Але секретар РНБО України Олексій Данилов спростував цю інформацію.