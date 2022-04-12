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Підрив залізничних колій у Білгородській області РФ: з'явилися фото
На мосту через Нежеголь на гілці Білгород – Вовчанськ – Куп'янськ підірвали міст. Про це заявив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.
"У Шебекінському міському окрузі пошкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група", — йдеться у повідомленні.
Раніше в російському Білгороді у п'ятницю, 1 квітня, сталася пожежа на нафтобазі.
Це вже не перший випадок, коли губернатор Гладков намагається звинуватити Україну в НП у Білгородській області. Раніше він стверджував, що в одному із сіл стався вибух через снаряд, який нібито прилетів із території України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше Федеральна служба безпеки Росії заявляла, що 21 лютого нібито випущений з території України снаряд потрапив у прикордонний пост РФ у Ростовській області. Але секретар РНБО України Олексій Данилов спростував цю інформацію.