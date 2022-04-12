Подрыв ж/д путей в Белгородской области РФ: появились фото

На мосту через Нежеголь на ветке Белгород — Волчанск — Купянск, подорвали мост. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа", — говорится в сообщении.

Мост

Ранее в российском Белгороде в пятницу, 1 апреля, произошел пожар на нефтебазе.

Это уже не первый случай, когда губернатор Гладков пытается обвинить Украину в ЧП в Белгородской области. Ранее он утверждал, что в одной из деревень произошел взрыв из-за снаряда, который якобы прилетел с территории Украины.

Ранее Федеральная служба безопасности России заявляла, что 21 февраля якобы выпущенный с территории Украины снаряд попал в погранпост РФ в Ростовской области. Но секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию.