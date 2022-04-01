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В Белгороде загорелась нефтебаза: власти РФ заявили об "авиаударе Украины" (ФОТО, ВИДЕО)
В российском Белгороде в пятницу, 1 апреля, произошел пожар на нефтебазе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты.
"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", - сообщил российский чиновник.
По его словам, возгорание настолько обширное, что пришлось переселять жителей близлежащих улиц. К ликвидации возгорания привлекли 170 человек и пожарный поезд.
"В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС", — добавил Гладков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украинские военные пока не комментировали этот инцидент.
Это уже не первый случай, когда губернатор Гладков пытается обвинить Украину в ЧП в Белогородской области. Ранее он утверждал, что в одной из деревень произошел взрыв из-за снаряда, который якобы прилетел с территории Украины.
Ранее Федеральная служба безопасности России заявляла, что 21 февраля якобы выпущенный с территории Украины снаряд попал в погранпост РФ в Ростовской области. Но секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию.