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У Білгороді спалахнула нафтобаза: влада РФ заявила про "авіаудар України" (ФОТО, ВІДЕО)
У російському Білгороді у п'ятницю, 1 квітня, сталася пожежа на нафтобазі. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські вертольоти.
"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті", — повідомив російський чиновник.
За його словами, спалах настільки великий, що довелося переселяти жителів прилеглих вулиць. До ліквідації загоряння залучили 170 людей та пожежний потяг.
"У зв'язку з великою пожежею на нафтобазі займаємося зміною логістичних ланцюжків постачання палива на АЗС", — додав Гладков.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Українські військові поки що не коментували цей інцидент.
Це вже не перший випадок, коли губернатор Гладков намагається звинуватити Україну в НП у Білогородській області. Раніше він стверджував, що в одному з сіл стався вибух через снаряд, який нібито прилетів з території України.
Раніше Федеральна служба безпеки Росії заявляла, що 21 лютого нібито випущений з території України снаряд потрапив у прикордонний пост РФ у Ростовській області. Але секретар РНБО України Олексій Данилов спростував цю інформацію.