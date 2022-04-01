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У Білгороді спалахнула нафтобаза: влада РФ заявила про "авіаудар України" (ФОТО, ВІДЕО)

білгород
Пожежа на нафтобазі у Білгороді. Фото: Telegram-канал "Жерсть Білгород"

У російському Білгороді у п'ятницю, 1 квітня, сталася пожежа на нафтобазі. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські вертольоти.

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"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті",  повідомив російський чиновник.

За його словами, спалах настільки великий, що довелося переселяти жителів прилеглих вулиць. До ліквідації загоряння залучили 170 людей та пожежний потяг.

"У зв'язку з великою пожежею на нафтобазі займаємося зміною логістичних ланцюжків постачання палива на АЗС",  додав Гладков.

Пожежа

Українські військові поки що не коментували цей інцидент.

Це вже не перший випадок, коли губернатор Гладков намагається звинуватити Україну в НП у Білогородській області. Раніше він стверджував, що в одному з сіл стався вибух через снаряд, який нібито прилетів з території України.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії заявляла, що 21 лютого нібито випущений з території України снаряд потрапив у прикордонний пост РФ у Ростовській області. Але секретар РНБО України Олексій Данилов спростував цю інформацію.

Автор:
Сергій Горєлов