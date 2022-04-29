Росія перенесе бойові дії на свою територію, — Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія однозначно перенесе бойові дії на територію своєї країни, а кількість провокацій там зростатиме.

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Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє РФ, вона однозначно перенесе бойові дії на свою територію. Адже це зрозуміло. І неважливо, хто там воюватиме. Можливо, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати", — сказав Подоляк.

За його словами, неприємності на базах з паливом та складах зі зброєю на території Росії продовжуватимуться.

"Навіть якщо Україна не буде до цього причетна, безумовно, ми з цікавістю за цим спостерігатимемо, як падає велика та потужна російська вертикаль влади", — підсумував Подоляк.

За словами Подоляка, поки що росіяни ставляться до війни досить безтурботно, проте незабаром це може змінитись.

"Вони вважали, що ця війна десь там відбувається, а ми тут сидимо: шампанське, ікра і так далі, розмірковуємо, ходимо в гості, тусуємось у нічних клубах", — вважає Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе, завдаючи ударів по складах і військових базах російських військових.

Раніше міністр оборони Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах, що знаходяться на території Росії. За його словами, "абсолютно законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була пошкоджена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі".

Нагадаємо, російські війська запускають ППО над російським Бєлгородом, щоб звинуватити Україну в авіанальотах на місто.

Так, у російському Білгороді у п'ятницю, 1 квітня, сталася пожежа на нафтобазі. Тоді губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери.