Создают "полосу безопасности": в ГУР сообщили, что происходит в Белгородской области

В понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что якобы нероссийские военные формирования проводят определенные действия в Белгородской области РФ. Выяснилось, что там легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты граждан Украины.

Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному".

Он обратил внимание, что операцию проводят исключительно граждане Российской Федерации, украинские силы к этому не имеют никакого отношения.

"Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", состоящие из граждан РФ, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения", — сказал Юсов.

Что происходит в Белгородской области

Пресс-служба "Легиона Свобода России" около 10:30 обратилась к гражданам РФ, проживающим в Белгородской области, с просьбой оставаться дома. После этого в сети стали появляться видео последствия взрывов на границе Украины с Россией.

Легион и "РДК" вскоре сообщили, что якобы "контролируют некоторые населенные пункты региона". Операцию они производят самостоятельно. Местные жители замечали в небе беспилотники, а над самим Белгородом летали военные вертолеты. В городе также объявляли воздушную тревогу.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозировал, что Россия однозначно перенесет боевые действия на территорию своей страны, а количество провокаций будет там расти.

Впоследствии после этих слов в структуре ВСУ начал действовать международный легион "Свобода России", военные которого с августа воюют в Украине против российских оккупантов, а также работают на территории РФ.