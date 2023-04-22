Раненых российких солдат не пустили на территорию РФ, часть погибла – Генштаб ВСУ

17 апреля с временно оккупированной Луганской области оккупанты пытались осуществить медицинскую эвакуацию. При попытке пересечения госграницы Украины 14 грузовиков российская сторона не пропустила, в результате чего часть солдат противника не выжила из-за отсутствия медицинской помощи.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 22 апреля.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия противник сосредоточивает на наступлении на бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях - было отражено 53 атаки противника. В эпицентре боевых действий остается Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На северском и слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск.

На купянском направлении войска РФ предприняли попытку улучшить тактическое положение, провели штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, безуспешно.

На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. У Григоровки и Богдановки противник вел безуспешные наступательные действия.

На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имел.

На марьинском направлении отражены атаки противника в районе Марьинки.

На шахтерском направлении враг вел безуспешное наступление действия в районе Угледара.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборону. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.

Напомним, Латвия намерена как можно быстрее передать Украине все переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые у нее есть.