Поранених російських солдатів не пустили на територію РФ, частина загинула – Генштаб ЗСУ

17 квітня із тимчасово окупованої Луганської області окупанти намагалися здійснити медичну евакуацію. При спробі перетину держкордону України 14 вантажівок російська сторона не пропустила, внаслідок чого частина солдатів противника не вижила через відсутність медичної допомоги.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 06:00 22 квітня.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля противник зосереджує на наступі на бахмутському, авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках - було відбито 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без значних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ.

На куп’янському напрямку війська РФ здійснили спробу покращити тактичне положення, провіли штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, безуспішно.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

На бахмутському напрямку тривають запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки противник вів безуспішні наступальні дії.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав.

На мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районі Мар’їнки.

На шахтарському напрямку ворог вів безуспішний наступ дії в районі Вугледару.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборону. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.

Нагадаємо, Латвія має намір якнайшвидше передати Україні всі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які у неї є.