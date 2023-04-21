Генерал США оцінив стан російських військ в Україні

Керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що дисципліна та мораль російських військ в Україні дуже низькі.

Про це він сказав у Німеччині, повідомляє "Укрінформ".

“На відміну від українських сил, які дуже мотивовані боротися за свою країну, свободу, демократію та спосіб життя, росіянам бракує лідерства й волі, їх мораль - низька, а дисципліна погіршується”, - сказав Міллі.

Він зазначив, що Росія нещодавно зробила більш суворими правила військового призову, фактично «згодовуючи своїх громадян хаосу війни».

Міллі наголосив, що Росія йде на неймовірні втрати для невеликих здобутків, до того ж, з РФ втекли сотні тисяч громадян.

За його словами, Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні стратегічних цілей.

“Вони не спромоглися захопити Київ, повалити український уряд чи розділити НАТО. Натомість вони досягли протилежного: Київ стоїть, народ України підбадьорився, а НАТО ніколи не було сильнішим”, - сказав Міллі.

Нагадаємо, що епіцентром бойових дій залишається схід України, найзапекліші бої тривають у Бахмуті. Ворог просувається на окремих ділянках, продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно - мар’їнський, авдіївський, лиманський, бахмутський. На більшості з них завдяки Силам оборони України ворогу не вдається просуватись вперед.