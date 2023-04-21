На окремих ділянках ворог просувається: у Міноборони розповіли про ситуацію в Бахмуті

Епіцентром бойових дій залишається схід України, найзапекліші бої тривають у Бахмуті. Ворог просувається на окремих ділянках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно - Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський. На більшості з них завдяки Силам оборони України ворогу не вдається просуватись вперед.

Маляр наголосила, що цього тижня ворог намагався рухатись ще по двох напрямках - Куп’янському та Шахтарському, але ЗСУ відбили атаки.

"Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянка подекуди просувається", - зазначила вона.

Заступниця міністра додала, що захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати.

Нагадаємо, на лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. Росія перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок з лінії фронту в районі Донецька. За даними розвідки Британії, існує реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька, швидше за все, щоб перенаправити ресурси на бахмутський сектор.