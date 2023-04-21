На отдельных участках враг продвигается: в Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте

Эпицентром боевых действий остается восток Украины, самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте. Враг продвигается на отдельных участках.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, враг продолжает наступательные действия на четырех направлениях одновременно – Марьинском, Авдеевском, Лиманском, Бахмутском. На большинстве из них благодаря силам обороны Украины врагу не удается продвигаться вперед.

Маляр подчеркнула, что на этой неделе враг пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому, но ВСУ отразили атаки.

"Самым горячим местом остается Бахмут. Таким его делает враг. Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и постройки. На отдельных участках кое-где продвигается", - отметила она.

Замминистра добавила, что защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери.

Напомним, на линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Россия опрокидывает дополнительные силы на Бахмутское направление по линии фронта в районе Донецка. По данным разведки Британии существует реальная вероятность того, что Россия сократила численность войск и снижает наступательные действия в районе Донецка, скорее всего, чтобы перенаправить ресурсы на бахмутский сектор.