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Политика
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Разведка Британии сообщила, за счет чего Россия перебрасывают дополнительные силы в Бахмут

Разведка Британии сообщила, за счет чего Россия перебрасывают дополнительные силы в Бахмут
Российский оккупант.

На линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Россия перебрасывает дополнительные силы на Бахмутское направление из линии фронта в районе Донецка.

Об этом сообщает разведка Британии.

"Существует реальная вероятность, что Россия сократила численность войск и снижает наступательные действия в районе Донецка, скорее всего, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутский сектор", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в Бахмуте силы Минобороны России и группы Вагнера продолжают ползучее продвижение. Линия фронта в центре города преимущественно проходит вдоль главной железнодорожной ветки. Силы обороны Украины сдерживают наступление России с юга вдоль линии улицы Корсунского, старой главной дороги к западу от города.

"Для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений вокруг Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет освободить наступательные силы, тогда как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв", - отметили в разведке.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что Россия возобновила наступление на город Бахмут Донецкой области, поскольку силы российского Минобороны и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие.

Автор:
Нина Комащенко