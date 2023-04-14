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Разведка Британии заявила, что РФ активизировала наступление на Бахмут

Разведка Британии заявила, что РФ активизировала наступление на Бахмут
Разведка Британии рассказала о боях за Бахмут.

Россия возобновила наступление на город Бахмут Донецкой области, поскольку силы российского Минобороны и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие.

Об этом сообщила разведка Британии.

Как отмечается, украинская оборона все еще удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов подвергалась особо интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупантов.

"Штурмовые группы "Вагнера" продолжают вести наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска сменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивавших северный и южный фланги операции", - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что украинские силы столкнулись со значительными проблемами с пополнением запасов, но организованно уходят с позиций, которые они были вынуждены уступить.

Напомним, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что ситуация в Бахмуте сложная, но оборона продолжается. Российские войска перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.

Автор:
Нина Комащенко