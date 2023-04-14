За Бахмут продолжаются тяжелые бои – Генштаб

На бахмутском направлении оккупационные российские войска продолжают наступать, продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что от вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

За прошедшие сутки Россия нанесла 19 авиационных ударов, совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавше среди гражданского населения.

"Противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В течение суток благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизма наших воинов было отбито 49 атак противника", - говорится в отчете.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси продолжают находиться подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ.

За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Уды, Казачью Лопань, Терновая, Старицу, Гатище, Николаевку и Бударки на Харьковщине.

На купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Северного, совершил артобстрелы, в частности, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Нетайлово, Карловки Донецкой области.

На марьинском направлении за минувшие сутки ВСУ отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На шахтерском направлении наступательные действия Россия не производила. Осуществлены обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстреляны населенные пункты рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Красное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Россия продолжает насаждать так называемую "паспортизацию". В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспорт по российским нормативно-правовым актам.

Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Отделы миграционной службы РФ работают без выходных.

Авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, высокопоставленные украинские чиновники расстроены утечкой секретной информации, свидетельствующей о том, что Украина получит лишь "скромные территориальные достижения" от запланированной операции.