Секретные документы: Украина недовольна оценкой контрнаступления

Украина недовольна тем, что США считают, что ее контрнаступление не будет иметь большого успеха.

Об этом сообщает Politico.

Высокопоставленные украинские чиновники недовольны утечкой секретной информации, свидетельствующей о том, что Украина получит лишь "скромные территориальные достижения" от запланированной операции. Газета The Washington Post, сообщившая об этом документе, заявила, что он является частью утечки секретных данных американской разведки.

Киев заявляет, что документ свидетельствует о том, что США опять недооценивают возможности ВСУ.

"Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, сейчас сливают вредную и не менее бессмысленную информацию накануне наступления, критически важного для всего свободного мира. Есть люди, которые продолжают сомневаться относительно военных шансов Украины в контрнаступлении, но мы доказали, что все они ошибаются", - сказал человек, регулярно контактирующий с высокопоставленными чиновниками в Киеве.

Такие настроения широко распространены в украинском правительстве, утверждает еще один человек, у которого есть подобные контакты на высоком уровне в Киеве.

Издание подчеркивает, что такие комментарии дают понять, что Соединенные Штаты и Украина не столь синхронизированы, как утверждают обе страны. Это также может свидетельствовать об уменьшении доверия между Вашингтоном и Киевом в преддверии решающих нескольких месяцев боевых действий.

Напомним, The Washington Post обнародовала оценку Разведывательного управления Минобороны США, которая содержится среди проникших в сеть секретных материалов. В анализе делается вывод, что даже если Украина вернет себе значительные территории и нанесет урон российским войскам, что, по мнению американской разведки, является маловероятным результатом, достижения страны не приведут к мирным переговорам.