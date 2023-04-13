В секретных документах США есть прогноз в отношении завершения войны - WP

The Washington Post обнародовала оценку Разведывательного управления Минобороны США, которая есть в проникших в сеть секретных материалов.

Об этом говорится в материале WP.

Ожидается, что война между Украиной и Россией будет продолжаться до 2024 года, при этом ни одна из сторон не одержит победу, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта.

В анализе делается вывод, что даже если Украина вернет себе значительные территории и нанесет урон российским войскам, что, по мнению американской разведки, является маловероятным результатом, достижения страны не приведут к мирным переговорам.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях", - говорится в ранее не разглашавшемся документе.

Эта оценка, основанная на тщательном изучении США численности войск, вооружения и техники каждой из сторон, может активизировать критиков войны, призывавших большие государства, такие как США и Китай, подтолкнуть Киев и Москву к урегулированию и прекращению конфликта.

Отвечая на вопрос об оценке Разведывательного управления, американский чиновник сказал, что решение о том, когда начинать переговоры, должны принимать президент Владимир Зеленский и украинский народ, подчеркнув, что администрация придерживается подхода к посредничеству, не предусматривающему вмешательство, с тех пор как началось полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Киев и предоставлять ему оборудование и оружие, которые усилят его позицию за столом переговоров.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что утечка американских секретных документов является смесью правдивой и ложной информации.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки секретных документов. В ведомстве отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.