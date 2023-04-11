Секретные документы США мог обнародовать ребенок - Associated Press

Утечка секретных американских документов могла начаться в чате на популярной среди геймеров платформе социальных сетей Discord, и к их публикации мог быть причастен ребенок.

Об этом пишет Associated Press.

"Дискуссия на платформе Discord, которая поддерживает голосовые, видео и текстовые чаты в режиме реального времени, изначально была создана для обсуждения ряда тем, но впоследствии перекинулась на войну в Украине. По словам одного из участников чата, в рамках дебатов об Украине неизвестный пользователь делился документами, якобы засекреченными, сначала публикуя их с собственными мыслями, а затем начал публиковать изображения бумаг", - говорится в материале.

Associated Press на условиях анонимности взяло интервью у 18-летнего участника чат-группы, в которой появлялись документы. Пользователь Discord говорит, что он разговаривал по телефону с другими людьми, в том числе с человеком, который месяцами публиковал документы.

Лицо, обнародовавшее секретные данные, использует никнейм Lucca, и является, по словам пользователя Discord, еще ребенком. Документы он вывешивал "чтобы поиздеваться над людьми". Он не руководствовался идеологией и не имел целью широкого разглашения тайн, а скорее хотел произвести впечатление на людей в своей группе.

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter. Министерство юстиции США начало расследование утечки этих документов.