Секретні документи США могла оприлюднити дитина - Associated Press

Витік секретних американських документів міг початися в чаті на популярній серед геймерів платформі соціальних мереж Discord, й до їх публікації могла бути причетна дитина.

Про це пише Associated Press.

"Дискусія на платформі Discord, яка підтримує голосові, відео та текстові чати в режимі реального часу, спочатку була створена для обговорення низки тем, але згодом перекинулася на війну в Україні. За словами одного з учасників чату, в рамках дебатів про Україну невідомий користувач ділився документами, які нібито були засекречені, спочатку друкуючи їх з власними думками, а потім почав публікувати зображення паперів", - говориться в матеріалі.

Associated Press на умовах анонімності взяло інтерв'ю у 18-річного учасника чат-групи, в якій з'являлися документи. Користувач Discord каже, що він розмовляв по телефону з іншими людьми, в тому числі з людиною, яка місяцями публікувала документи.

Особа, яка оприлюднила секретні дані, використовує нікнейм Lucca, і є, за словами користувача Discord, ще дитиною. Документи він вивішував "щоб познущатися над людьми". Він не керувався ідеологією і не мав на меті широкого розголошення таємниць, а скоріше хотів справити враження на людей у своїй групі.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter. Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку цих документів.