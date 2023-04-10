Сырский рассказал о тактике россиян в боях за Бахмут

Ситуация в Бахмуте сложная, но оборона продолжается. Российские войска перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.

Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

Как сообщает Military Media Center, Сырский 9 апреля посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. Там он заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения. На месте принял оперативные решения и поставил задачи.

"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии", - отметил командующий.

Он также подчеркнул, что ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая. Оборона города продолжается.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что российские захватчики ведут бои по всей линии фронта, но их наступательный потенциал продолжает снижаться. Оккупанты направляют текущие атаки на отвлечение и рассредоточение украинских сил, чтобы помешать началу контрнаступления ВСУ.