В Минобороны рассказали о боях за Бахмут: враг привлекает самые свои профессиональные подразделения

Российские войска в боях за Бахмут привлекают самые свои профессиональные подразделения. Однако, они несут значительные потери.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, эпицентром активных боевых действий остается восток Украины. Так, 8 апреля враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые жестокие бои среди указанных участков продолжаются за Марьинку.

"Так же враг пытается наступать и на Бахмутском направлении и взять под контроль Бахмут. Продолжаются бои. В боях за Бахмут враг привлекает самые профессиональные свои подразделения. Это не только Вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем они несут значительные потери", - отметила она.

Маляр добавила, что в Бахмуте враг проявляет высокую интенсивность действий и предпринимает максимум усилий.

"Это требует соответствующих оборонных мер с нашей стороны и оперативных решений. Сейчас ситуация контролируемая. Командование постоянно работает в зоне боевых действий. Штабы работают круглосуточно. Решения по ситуации принимаются 24/7", - подчеркнула она.

Напомним, разведка Великобритании сообщала, что в последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в битве за Бахмут в Донецкой области, после того как с конца марта их продвижение сильно застопорилось.