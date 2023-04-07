ВСУ знают планы врага и контролируют ситуацию в Бахмуте - Череватый

Россияне сконцентрировали все усилия на захвате Бахмута. Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию в городе и понимают намерения России. В Бахмуте российским оккупантам не удается добиться стратегического успеха.

"Ситуация в Бахмуте сложная и российские войска сосредотачивают все усилия, чтобы взять город, но не достигают стратегического успеха", - заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии Reuters.

Битва за Бахмут, один из последних городских центров в восточной Донецкой области Украины, еще не упавший под руки российских войск, является одним из самых кровавых в этой войне. Западные аналитики говорят, что обе стороны теряют большое количество войск в битве за город.

Украина заявила, что основная цель всех боев - истощить российские силы перед контрнаступлением, подкрепленным современным оружием, предоставленным Западом.

В Генштабе ВСУ отмечают, что за минувшие сутки украинские военные отразили более 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал CNN, что боится, что у российских войск будет открытый путь в два города, если они захватят Бахмут, и его приказ содержать его было тактическим решение, однако войска отступят из Бахмута, если они окажутся под угрозой окружения.

Как подчеркивают в британской разведке, ключевой маршрут поставки Украины к западу от города находится под серьезной угрозой. Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе, отмечают в разведке.