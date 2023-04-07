ЗСУ знають плани ворога і контролюють ситуацію в Бахмуті - Череватий

Росіяни сконцентрували всі зусилля на захопленні Бахмута. Збройні сили України контролюють ситуацію у місті та розуміють наміри Росії. У Бахмуті російським окупантам не вдається досягти стратегічного успіху.

"Ситуація в Бахмуті складна і російські війська зосереджують усі зусилля, щоб взяти місто, але не досягають стратегічного успіху", - заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі Reuters.

Битва за Бахмут, один із останніх міських центрів у східній Донецькій області України, який ще не впав під руки російських військ, є однією з найкривавіших у цій війні. Західні аналітики кажуть, що обидві сторони втрачають велику кількість військ у битві за місто.

Україна заявила, що основна ціль уих боїв - виснажити російські сили перед контрнаступом, підкріпленим сучасною зброєю, наданою Заходом.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що за минулу добу українські військові відбили понад 40 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Президент України Володимир Зеленський сказав CNN, що боїться, що російські війська матимуть відкриту дорогу до двох міст, якщо вони захоплять Бахмут, і його наказ утримувати її був тактичним рішення, проте війська відступлять із Бахмута, якщо вони опиниться під загрозою оточення.

Як підкреслюють у британській розвідці, наразі ключовий маршрут постачання України на захід від міста знаходиться під серйозною загрозою. Російські регулярні сили, включаючи повітрянодесантні війська, ймовірно, зміцнили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі, зазначають у розвідці.