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"Вагнерівці" та десантники налагодили співпрацю і змогли просунутися в Бахмуті, - британська розвідка
В останні дні російські окупаційні війська отримали новий імпульс у битві за Бахмут у Донецькій області, після того, як з кінця березня їхнє просування сильно застопорилося.
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
За даними відомства, російські війська, ймовірно, просунулася в центр міста Бахмут і захопили західний берег річки Бахмутка.
Як підкреслюють у британській розвідці, наразі ключовий маршрут постачання України на захід від міста знаходиться під серйозною загрозою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Російські регулярні сили, включаючи повітрянодесантні війська, ймовірно, зміцнили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі, зазначають у розвідці.
"Існує реальна ймовірність того, що приватна військова компанія "Вагнер" та Міноборони Росії призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю", - підкреслюють у розвідці Британії.
Раніше у розвідці Британії повідомляли, що керівництво країни-агресора РФ прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити "вагнерівців"на війні проти Україні.