Через провали на війні в РФ почали звільняти військове командування - розвідка Британії

У Міністерстві оборони Британії вважають, що на російських військових командирів чекають нові звільнення, оскільки вони провалюють досягнення поставлених цілей в Україні.

У відомстві повідомляють, що, Міноборони РФ вже могло звільнити генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східною групою військ (СГВ) в Україні.

Війська під керівництвом Мурадова зазнали надзвичайних втрат за останні місяці, через погано продумані напади і не зуміли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Він очолив Східне угрупування після невдалої спроби РФ штурмувати Київ минулого року.

Ці невдалі операції викликали різку критику з боку різних коментаторів у Росії, зокрема, й з боку військовослужбовців самого Мурадова.

Зазначаєься, що на даний час Мурадов є найвищим російським військовим звільненним у 2023 році, але якщо Росія не досягатиме своїх цілей на Донбасі то такі звільнення продовжаться.

У відомстві нагадали, що Росія, ймовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити "вагнерівців"на війні проти Україні. Це відбувається на тлі гучної ворожнечі між Міноборони Росії та ПВК "Вагнер".