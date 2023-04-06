Из-за провалов на войне в РФ начали увольнять военное командование - разведка Британии

В Министерстве обороны Британии считает, что российских военных комендиров ждут новые увольнения, поскольку они проваливают достижение поставленных целей в Украине.

В ведомстве сообщают, что Минобороны РФ уже могло уволить генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группой войск (СГВ) в Украине.

Войска под руководством Мурадова понесли чрезвычайные потери за последние месяцы, из-за плохо продуманных нападений и не сумели захватить город Угледар в Донецкой области. Он возглавил Восточную группировку после неудачной попытки РФ штурмовать Киев в прошлом году.

Эти неудавшиеся операции вызвали резкую критику со стороны разных комментаторов в России, в том числе и со стороны военнослужащих самого Мурадова.

Отмечается, что в настоящее время Мурадов является самым высоким российским военным уволенным в 2023 году, но если Россия не будет достигать своих целей на Донбассе, то такие увольнения продолжатся.

Отмечается, что в настоящее время Мурадов является самым высоким российским военным уволенным в 2023 году, но если Россия не будет достигать своих целей на Донбассе, то такие увольнения продолжатся.

В ведомстве напомнили, что Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы наконец заменить "вагнеровцев" на войне против Украины. Это происходит на фоне громкой розни между Минобороны России и ППК "Вагнер".