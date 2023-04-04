Россия хочет развивать контролируемые ЧВК на замену "вагнеровцам", - британская разведка

Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конце концов заменить "вагнеровцев" на войне против Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки страны.

Как отмечает ведомство, это происходит на фоне громкой вражды между Минобороны России и ЧВК "Вагнер".

В Британии считают, что российское военное руководство, вероятно, хочет заменить "вагнеровцев" частной военной компанией, над которой будет больше контроля. Однако ни одна другая известная российская ЧВК сейчас не приближается к размерам или боевой силе "вагнеровцев".

Россия, вероятно, считает ЧВК в Украине по-прежнему полезными, поскольку они меньше ограничены уровнем заработной платы и неэффективностью, которые препятствуют регулярной армии.

"Российское руководство, вероятно, считает, что российское общество воспримет значительные потери среди ЧВК лучше, чем обычные военные потери", – говорится в сообщении.

Напомним, что уже в течение определенного времени медиа и разные институции обсуждают отношения между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и властями РФ. В частности, по данным американского Института изучения войны (ISW), российское военное руководство предположительно пытается использовать значительные потери "вагнеровцев" под Бахмутом, чтобы ослабить влияние Пригожина в Кремле.

Также в ISW отмечали, что глава ЧВК стремится представить себя как кандидата на президентских выборах в России в 2024 году – для этого он использует свое влияние на российские средства массовой информации.