Пригожин планирует стать главой Кремля, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует свое влияние на российские средства массовой информации, чтобы представить себя претендентом на президентских выборах в России в 2024 году.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что собственное новостное агентство Пригожина опубликовало его интервью, которое он дал российским пропагандистам из Russia Today, РИА Новости и федерального агентства новостей.

"Это интервью заслуживает внимания своим уникальным форматом - во время интервью Пригожин, казалось, имитировал то, как президент России Владимир Путин снимает свои хореографические публичные встречи, или чтобы тихо высмеять Путина, или тонко предположить, что Пригожин может стать президентом России как Путин", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что инсценировка интервью Пригожина за столом очень напоминала видеосъемку встреч и фотосессий Путина.

"Этот стиль необычен для Пригожина, поскольку его публичные видеозаявления обычно не используют такой формат. Он любит сниматься на полях сражений или в постановочных видео", - подчеркивают аналитики.

По их мнению, Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнер" артиллерийских боеприпасов.

"Пригожин может попытаться спародировать кинематографический стиль Путина в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль или провести молчаливые параллели между Пригожиным и офисом российского президента. Ранее Пригожин намекал, что может заменить Путина. 11 марта Пригожин сделал саркастическое заявление о том, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2024 году. Это заявление, которое, как утверждал известный связанный с Кремлем российский ученый, неявно способствовало нарративу о том, что Пригожин будет участвовать в президентских выборах в России, также запланированных на 2024 год", - отмечают в ISW.

Кроме того, ранее Пригожин прямо атаковал президентскую администрацию Путина и намекнул, что некоторые работающие там чиновники являются предателями, которые хотят, чтобы Россия проиграла войну в Украине.

"Такое поведение Пригожина - независимо от его цели - распространяет в российском обществе нарратив о том, что он имеет большие политические амбиции в России. Бывший российский офицер и осужденный военный преступник Игорь Гиркин пошутил, что Пригожин похож на Юлия Цезаря, за исключением того, что Юлий Цезарь перед приходом к власти сначала добился военных побед, вероятно, имея в виду несостоятельность Пригожина выполнить обещание захватить Бахмут", – констатируют аналитики ISW.

Напомним, недавно Пригожин опроверг пропагандистские заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, и поставил под сомнение, действительно ли в Украине есть "нацисты", как постоянно заявляет Москва.