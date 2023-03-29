Пригожин планує стати очільником Кремля, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин використовує свій вплив на російські засоби масової інформації, щоб представити себе як претендента на президентських виборах у Росії 2024 року.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що власне агентство новин Пригожина опублікувало його інтерв'ю, яке він дав російським пропагандистам з Russia Today , РІА Новини та федерального агентства новин.

"Це інтерв’ю заслуговує на увагу своїм унікальним форматом — під час інтерв’ю Пригожин, здавалося, імітував те, як президент Росії Володимир Путін знімає свої хореографічні публічні зустрічі, або щоб тихо висміяти Путіна, або тонко припустити, що Пригожин може стати президентом Росії, як Путін", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що інсценування інтерв’ю Пригожина за столом дуже нагадувало відеозйомки зустрічей і фотосесій Путіна.

"Цей стиль незвичайний для Пригожина, оскільки його публічні відеозаяви, зазвичай, не використовують такий формат. Він любить зніматися на полях битв або в постановочних відео", - підкреслюють аналітики.

На їхню думку, Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що Міноборони Росії навмисно позбавляє групу "Вагнер" артилерійських боєприпасів.

"Пригожин може спробувати спародіювати кінематографічний стиль Путіна в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападу на Кремль або провести мовчазні паралелі між Пригожиним і офісом російського президента. Раніше Пригожин натякав, що може замінити Путіна. 11 березня Пригожин зробив саркастичну заяву про те, що балотуватиметься на пост президента України в 2024 році. Ця заява, яку, як стверджував відомий пов’язаний з Кремлем російський вчений, неявно сприяла наративу про те, що Пригожин братиме участь у президентських виборах у Росії, які також заплановані на 2024 рік", - зазначають в ISW.

Крім того, раніше Пригожин прямо атакував президентську адміністрацію Путіна та натякнув, що деякі чиновники, які там працюють, є зрадниками, які хочуть, щоб Росія програла війну в Україні.

"Така поведінка Пригожина — незалежно від її мети — поширює в російському суспільстві наратив про те, що він має більші політичні амбіції в Росії. Колишній російський офіцер і засуджений військовий злочинець Ігор Гіркін пожартував, що Пригожин схожий на Юлія Цезаря, за винятком того, що Юлій Цезар перед приходом до влади спочатку домігся військових перемог, ймовірно, маючи на увазі неспроможність Пригожина виконати обіцянку захопити Бахмут до вересня 2022 року", - констатують аналітики ISW.

Нагадаємо, нещодавно Пригожин спростував пропагандистські заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи насправді в Україні є “нацисти”, як постійно заявляє Москва.