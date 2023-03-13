В ISW объяснили, как Кремль использует потери "вагнеровцев" возле Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин теряет свои элитные подразделения в боях возле Бахмута, российское военное руководство, вероятно, пытается использовать это, чтобы ослабить его влияние.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, конфликт между Минобороны РФ и Пригожиным, вероятно, достиг своей кульминации на фоне битвы за Бахмут.

Эксперты считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, скорее всего, воспользуются возможностью "израсходовать" силы "Вагнера" в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и подорвать его амбиции по поводу большего влияния в Кремле.

По информации ISW, также Путин и военное руководство РФ могут использовать Пригожина как "козла отпущения" за цену наступления на Бахмут, когда это наступление достигнет кульминации.

По более ранней оценке аналитиков, Путин полагается на группу "козлов отпущения", которые вместо него берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику.

Также в отчете говорится, что Пригожин вряд ли сможет вернуть себе расположение Путина, которое было в период с мая по октябрь 2022 года.

"Падение Пригожина, вероятно, испугает других кремлевских чиновников, таких как Кадыров, и заставит их снизить свои амбиции, чтобы избежать судьбы Пригожина", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявлял, что Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону Бахмута Донецкой области — отбивают атаки и наступают на определенных участках. Группировка ЧПК "Вагнер", направленная российским командованием на штурм города, понесла существенные потери — украинские защитники фактически ликвидировали террористические отряды незаконной военной компании.