"Вагнеровцы" и десантники наладили сотрудничество и смогли продвинуться в Бахмуте, - британская разведка

В последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в битве за Бахмут в Донецкой области после того, как с конца марта их продвижение сильно застопорилось.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным ведомства, российские войска, вероятно, продвинулись в центр города Бахмут и захватили западный берег реки Бахмутка.

Как подчеркивают в британской разведке, ключевой маршрут поставки Украины к западу от города находится под серьезной угрозой.

Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе, отмечают в разведке.

"Существует реальная вероятность того, что частная военная компания "Вагнер" и Минобороны России приостановили свою непрерывную рознь и улучшили сотрудничество", - подчеркивают в разведке Британии.

Ранее в разведке Британии сообщали, что руководство страны-агрессора РФ стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конце концов заменить "вагнеровцев" на войне против Украины.