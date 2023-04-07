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"Вагнеровцы" и десантники наладили сотрудничество и смогли продвинуться в Бахмуте, - британская разведка
В последние дни российские оккупационные войска получили новый импульс в битве за Бахмут в Донецкой области после того, как с конца марта их продвижение сильно застопорилось.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
По данным ведомства, российские войска, вероятно, продвинулись в центр города Бахмут и захватили западный берег реки Бахмутка.
Как подчеркивают в британской разведке, ключевой маршрут поставки Украины к западу от города находится под серьезной угрозой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе, отмечают в разведке.
"Существует реальная вероятность того, что частная военная компания "Вагнер" и Минобороны России приостановили свою непрерывную рознь и улучшили сотрудничество", - подчеркивают в разведке Британии.
Ранее в разведке Британии сообщали, что руководство страны-агрессора РФ стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конце концов заменить "вагнеровцев" на войне против Украины.