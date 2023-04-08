У Міноборони розповіли про бої за Бахмут: ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи

Російські війська у боях за Бахмут залучають найпрофесійніші свої підрозділи. Проте, вони зазнають значних втрат.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, епіцентром активних бойових дій залишається Схід України. Так, 8 квітня ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої з-поміж зазначених ділянок тривають за Мар’їнку.

"Так само ворог намагається наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль Бахмут. Тривають бої. У боях за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише Вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Разом з тим, вони несуть значні втрати", - зазначила вона.

Маляр додала, що у Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій та застосовує максимум зусиль.

"Це потребує відповідних оборонних заходів з нашого боку та оперативних рішень. Наразі ситуація контрольована. Командування постійно працює в зоні бойових дій. Штаби працюють цілодобово. Рішення по ситуації приймаються 24/7", - наголосила вона.

Нагадаємо, розвідка Великобританії повідомляла, що в останні дні російські окупаційні війська отримали новий імпульс у битві за Бахмут у Донецькій області, після того, як з кінця березня їхнє просування сильно застопорилося.