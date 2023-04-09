Наступательный потенциал россиян снижается, дефицит боеприпасов в РФ ежедневно растет, - ISW

Российские захватчики ведут бои по всей линии фронта, но их наступательный потенциал продолжает снижаться. Атаки оккупантов направлены на отвлечение и рассредоточение украинских сил, чтобы помешать началу контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска нигде на линии фронта не продвигаются, а темпы обстрелов в Бахмуте и окрестностях несколько снизились. Также российское наступление на Авдеевку "захлебнулось", а российские силы все еще не контролируют Марьинку, несмотря на то, что город они превратили в руины.

Также несколько российских пропагандистов и СМИ активно обсуждают отсутствие успеха армии РФ на фронте и подготовку к ожидаемому украинскому контрнаступлению.

По мнению ISW, это свидетельствует о смещении фокуса в информационном пространстве. Если раньше военные блоггеры и пропагандисты обсуждали наступательные возможности России, то теперь их внимание сосредоточено на оценке потенциала Украины по отвоеванию своих территорий.

"Компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности российские силы пытаются с помощью артиллерии - это заметно по динамике ее использования на поле боя", - отметили эксперты.

Они обращают внимание на то, что бывший министр безопасности так называемой ДНР, а ныне командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что российское командование решило почти полностью прекратить ежедневную выдачу боеприпасов на участки фронта, где не ведутся активные наступательные действия. По его словам, дефицит боеприпасов на передовой сейчас частично связан с подготовкой России к украинскому контрнаступлению.

"Заявление Ходаковского показывает, что террористическое командование вынуждено жестко выставлять приоритеты в том, что касается поставок дефицитных артиллерийских боеприпасов. Высокий спрос на снаряды свидетельствует, что российские войска по-прежнему в значительной степени полагаются на артиллерию, чтобы компенсировать недостаточную боеспособность своих группировок" – подчеркивают в ISW.

Аналитики отмечают, что оккупанты с помощью массированных артиллерийских обстрелов полностью разрушают населенные пункты перед тем, как перейти к наземному наступлению. Таким образом они избегают необходимости проводить эффективные наступательные операции с помощью пехоты или наносить авиаудары с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов, подвергая риску самолеты и пилотов.

По мнению ISW, такой подход уже совсем скоро не сможет обеспечить армии РФ никаких преимуществ, поскольку дефицит боеприпасов ежедневно растет.

"Нехватка боеприпасов в конце концов подорвет способность российских вооруженных сил компенсировать свои слабые стороны с помощью артиллерии", - считают эксперты.

Напомним, российские командиры создают специализированные ротные подразделения в ключевых формированиях на передовой "Шторм Z", ведущие боевые действия в городах, чтобы усилить пониженную боеспособность войск РФ. Эти подразделения, вероятно, будут расположены вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк.