Утечка секретных документов США спровоцировала панику в РФ перед контрнаступлением ВСУ, - ISW

Российские пропагандисты с тревогой отреагировали на утечку "секретных военных документов" в США о войне в Украине, что увеличило страх и панические настроения по поводу перспективы будущих украинских контрнаступлений в российском информационном пространстве.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что издание New York Times сообщило, что на разных платформах социальных сетей распространяется ряд секретных военных документов США пятинедельной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии.

Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается непонятным, почему эти документы попали в основные западные СМИ только через месяц.

Кроме того, в российских Telegram-каналах распространяются сфальсифицированные версии документов, которые уменьшают потери армии РФ и завышают количество потерь среди украинских военных.

"Независимо от достоверности обнародованных документов, реакция российских блоггеров на статью в New York Times подчеркивает страх перед украинским контрнаступлением, охватившим российское информационное пространство", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что большинство российских блоггеров подвергли сомнению достоверность документов и сконцентрировались на том, что обнародованные фото являются дезинформацией, предназначенной для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.

Также пропагандисты призвали свою аудиторию осторожничать в предположениях, на котором участке фронта могут происходить украинские контрнаступления.

"История с публикацией в New York Times проявила значительную уязвимость в российском информационном пространстве и свидетельствует о том, что российские блоггеры, возможно, все больше пересматривают обоснованность своих собственных оценок и спекуляций по поводу потенциальных украинских контрнаступлений и своей способности прогнозировать украинские операции", - подчеркнули аналитики ISW.

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter. В Офисе президента и в украинской разведке считают эту информацию фейком России.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что заявления, звучащие относительно возможного контрнаступления украинских войск в ближайшее время, могут "не совсем соответствовать" действительности, а достоверной информацией об этом владеет лишь несколько человек.