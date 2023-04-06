Заяви щодо скорого контрнаступу можуть не зовсім відповідати дійсності - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вказує, що заяви, які лунають щодо можливого контрнаступу українських військ найближчим часом, можуть "не зовсім відповідати" дійсності, а достовірною інформацією про це володіє лише декілька осіб.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на питання, чи мають певну стратегію заяви посадовців, зокрема президента Володимира Зеленського та міністра оборони Олексія Резнікова з цього приводу.

"Президент сказав без деталей. Це дуже важлива річ. Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, дуже обмежена кількість - не більше трьох-п'яти людей. І коли люди роблять ті чи інші заяви, то майте на увазі, що це не зовсім може відповідати дійсності", - заявив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що інформація про те, коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції, призначена лише для дуже обмеженого кола осіб.

"Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", - додав він.

Нагадаємо, що 4 квітня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що залишилось мало часу для відносно безпечного виїзду з окупованих Росією територій як для окупаційних "чиновників", так і мирних мешканців. Тим, хто виїжджати не хоче, вона порадила "готуватися".

У той же день Кабінет міністрів актуалізував план реінтеграції Криму. Як зазначили у МінТОТ, це зроблено з урахуванням, "зокрема, того факту, що звільнення півострова може відбутися вже найближчим часом".

Перед цим сам Данілов виклав 12 кроків, які українська влада, на його думку, має вчинити після деокупації Криму, серед яких вигнання всіх громадяни РФ, які незаконно переїхали жити в Крим після лютого 2014 року, та демонтаж мосту через Керченську протоку.