Кабмін актуалізував план реінтеграції Криму: вона "може відбутися вже найближчим часом"

Кабінет міністрів на засіданні 4 квітня вніс зміни до плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, передбачивши, зокрема, створення військової адміністрації автономії.

Як повідомляє Міністерство з реінтеграції окупованих територій, що стало ініціатором рішення, воно ухвалено задля актуалізації плану з урахуванням умов воєнного стану, "зокрема, того факту, що звільнення півострова може відбутися вже найближчим часом".

Загалом план включає 127 актуалізованих заходів. Він стосується захисту прав громадян України та юридичних осіб, законні інтереси яких були порушені внаслідок збройної агресії; соціальної та гуманітарної політики; міжнародного співробітництва; економічної політики; оборонної та безпекової складової тощо.

Також включено нові заходи, серед яких розробка законопроєкту про правовий режим на деокупованих територіях; формування резерву працівників для комплектування судових, правоохоронних, державних органів; створення військової адміністрації для діяльності на території АР Крим; медична, реабілітаційна, психологічна адаптація ветеранів війни та звільнених з російського полону осіб.

"Звільнення Криму – неминуче. Вже зараз держава має підготуватися до повноцінного відновлення української влади в Криму, передусім – сформувати надійний кадровий резерв відновлення. Ці громадяни мають забезпечити не тільки відродження державного управління, а й відновлення справедливості. Ми маємо чіткий план дій, за кожним пунктом закріплені відповідальні виконавці", – наголосила міністр Ірина Верещук.

Нагадаємо при цьому, що напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов виклав 12 кроків, які українська влада, на його думку, має вчинити після деокупації Криму, зокрема вигнання всіх громадяни РФ, які незаконно переїхали жити в Крим після лютого 2014 року, та демонтаж мосту через Керченську протоку.

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