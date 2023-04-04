Кабмин актуализировал план реинтеграции Крыма: она "может произойти в ближайшее время"

Кабинет министров на заседании 4 апреля внес изменения в план мер по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, предусмотрев, в частности, создание военной администрации автономии.

Как сообщает Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, ставшее инициатором решения, оно принято для актуализации плана с учетом условий военного положения, "в частности, того факта, что освобождение полуострова может произойти уже в ближайшее время".

В общей сложности план включает 127 актуализированных мероприятий. Он касается защиты прав граждан Украины и юридических лиц, законные интересы которых были нарушены в результате вооруженной агрессии; социальной и гуманитарной политики; международного сотрудничества; экономической политики; оборонной и составляющей безопасности и так далее.

Также включены новые мероприятия, среди которых разработка законопроекта о правовом режиме на деоккупированных территориях; формирование резерва работников для комплектования судебных, правоохранительных, государственных органов; создание военной администрации для деятельности на территории АР Крым; медицинская, реабилитационная, психологическая адаптация ветеранов войны и освобожденных из российского плена лиц.

"Освобождение Крыма – неизбежно. Уже сейчас государство должно подготовиться к полноценному восстановлению украинской власти в Крыму, прежде всего – сформировать надежный кадровый резерв восстановления. Эти граждане должны обеспечить не только возрождение государственного управления, но и восстановление справедливости. Мы имеем четкий план действий, за каждым пунктом закреплены ответственные исполнители", – подчеркнула министр Ирина Верещук.

Напомним, что накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов изложил 12 шагов, которые украинская власть, по его мнению, должна предпринять после деоккупации Крыма, в частности изгнание всех граждан РФ, незаконно переехавших жить в Крым после февраля 2014 года, и демонтаж моста через Керченский пролив.

Источник фото: ua.depositphotos.com