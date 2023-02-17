В Минреинтеграции раздумывают о спецпорядке возврата частного имущества после деоккупации Крыма

Специально созданная рабочая группа обсуждает возможный алгоритм возврата государственного и частного имущества после деоккупации Крыма, сообщают в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий.

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Как отметила руководитель ведомства Ирина Верещук, процесс возвращения деоккупированного Крыма в политическое, правовое, социально-экономическое и культурное поле Украины будет отличаться от того, как это происходило на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской области.

"Прежде всего это связано с продолжительностью периода оккупации. Украинские законы не работали в Крыму девять лет. За это время оккупанты успели национализировать часть украинского имущества. Известны случаи, когда крымчане, выехавшие с полуострова после оккупации, потеряли его по российским законам ", – сказала она.

По словам вице-премьера, кто-то не смог принять по наследству имущество, которое после российской инвентаризации оказалось в имущественных реестрах страны-агрессора.

"Эти и многие другие вопросы мы обсуждаем в рабочей группе, в которую вошли юристы, представители центральных органов исполнительной власти и общественного сектора. Для их решения имеем очень мощную поддержку юристов-международников. В первую очередь рассматриваются две категории – государственное и частное имущество", - отметила Верещук.

Она указала, что государственное будет возвращено в собственность государства и органов местного самоуправления, а вот вопрос частного имущества "нужно обсуждать", поскольку за девять лет оккупационные "суды" в Крыму приняли по нему более 1,2 миллиона решений, и "с этим тоже нужно будет что-то делать".

Отметим также, что украинские власти оценивают потребность для обеспечения государственного управления в Крыму после деоккупации в почти 50 тысяч кадровых работников будущих военных или военно-гражданских администраций.