Опісля звільнення в Криму мають запрацювати щонайменше 50 тис. чиновників

Після деокупації Криму для забезпечення державного управління на півострові буде необхідно створити щонайменше місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації та залучити майже 50 тис. кадрових працівників, заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає Інтерфакс-Україна.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Станом на початок 2014 року, зазначила Ташева, у Криму працювали понад 16 тис. держслужбовців та 4,2 тис. службовців органів місцевого самоврядування.

"Деокупація Криму – це лише частина шляху. Ми як держава маємо забезпечити правопорядок, гуманітарні потреби, належний рівень управління звільненою територією. Для цього має бути готовий державний апарат із бюрократичними елементами та правовими нормами", – заявила вона.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова і видала "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки". Встановили високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.