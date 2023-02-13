После освобождения в Крыму должны заработать не менее 50 тыс. чиновников

После деоккупации Крыма для обеспечения государственного управления на полуострове будет необходимо создать, по меньшей мере, местные военные или военно-гражданские администрации и привлечь почти 50 тыс. кадровых работников, заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает Интерфакс-Украина.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По состоянию на начало 2014 года, отметила Ташева, в Крыму работало более 16 тыс. госслужащих и 4,2 тыс. служащих органов местного самоуправления.

"Деокупация Крыма – это лишь часть пути. Мы как государство должны обеспечить правопорядок, гуманитарные нужды, надлежащий уровень управления освобожденной территорией. Для этого должен быть готов государственный аппарат с бюрократическими элементами и правовыми нормами", – заявила она.

Напомним, оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова и издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Установили высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма.