"Підготовка активних дій для деокупації": Зеленський провів друге виїзне засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський в понеділок провів у Чернігові друге виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Нове виїзне засідання Ставки – перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні. Доповіли командувачі напрямків", - зазначив глава держави.

За його словами, цього разу генерали Олександр Сирський і Олександр Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту.

Крім того, участь взяли головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, інші представники Міноборони та голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

"Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель", - прокоментував Зеленський.

Зазначимо також, що в понеділок, як передає "Укрінформ", представниця США при НАТО Джуліанн Смітт заявила про очікування того, що "українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж ближчих тижнів". Вона також підкреслила, що саме українська сторона визначатиме час, а також тактику дій щодо свого контрнаступу.