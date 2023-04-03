ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Сирський пояснив, чому окупанти поширюють фейки про взяття Бахмута

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Фото: Telegram командувача.
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Фото: Telegram командувача.

Російські окупаційні війська слабшають, тому намагаються прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмута.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників. Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів", - зазначив він.

Фото 2 — Сирський пояснив, чому окупанти поширюють фейки про взяття Бахмута

Сирський наголосив, що наразі рух вперед всієї української армії залежить від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 3 квітня заявив про нібито "юридичне взяття" Бахмута.

Автор:
Ніна Комащенко