Сирський пояснив, чому окупанти поширюють фейки про взяття Бахмута

Російські окупаційні війська слабшають, тому намагаються прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмута.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників. Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів", - зазначив він.

Сирський наголосив, що наразі рух вперед всієї української армії залежить від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 3 квітня заявив про нібито "юридичне взяття" Бахмута.