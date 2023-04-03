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Сырский объяснил, почему оккупанты распространяют фейки о взятии Бахмута

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Фото: Telegram командующего.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Фото: Telegram командующего.

Российские оккупационные войска слабеют, поэтому пытаются прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников. Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных Сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов", – отметил он.

Фото 2 — Сырский объяснил, почему оккупанты распространяют фейки о взятии Бахмута

Сырский подчеркнул, что сейчас продвижение вперед всей украинской армии зависит от того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 3 апреля заявил о якобы "юридическом взятии" Бахмута.

Автор:
Нина Комащенко