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Сырский объяснил, почему оккупанты распространяют фейки о взятии Бахмута
Российские оккупационные войска слабеют, поэтому пытаются прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
"Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников. Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных Сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов", – отметил он.
Сырский подчеркнул, что сейчас продвижение вперед всей украинской армии зависит от того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 3 апреля заявил о якобы "юридическом взятии" Бахмута.