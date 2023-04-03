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Россия распространяет фейковую "украинскую методичку" в Бухмуте - предупреждение от Минобороны
Российская пропаганда создала очередную "методичку", которую пытается выдать за украинскую и распространить среди украинских журналистов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она опубликовала фото дизинформационного текста и заметила, что такие попытки врага выглядят "смешно".
В Минобороны предупредили, что формируя такие "методички", оккупанты совмещают правдивую информацию с фейком.
В то же время, как считают в ведомстве, такие попытки окупантов вести информационную войну выглядят "смешно" на фоне украинской публичной позиции по Бахмуту.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не нужно бумажками передавать - она публичная", - отметила она.
Она отметила, что ежедневно президент Владимир Зеленский публикует вечерние сводки, выходит сводка Генштаба и позиция Минобороны. Кроме того, на регулярной основе официальную информацию сообщают пресс-офицеры: Юрий Игнат, Сергей Череватый, Наталья Гуменюк, Андрей Юсов, Алексей Дмитрашковский.
Ранее Маляр заявила, что время, оружие и техника, которые РФ потратила на захват Бахмута в Донецкой области, а также множество погибших, с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.
Впоследствии в разведывательном обзоре Минобороны Британии объяснили, что попытки войск России начать зимнее большое наступление и расширить во время него подконтрольные территории на Донбассе потерпели неудачу.