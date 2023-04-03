Россия распространяет фейковую "украинскую методичку" в Бухмуте - предупреждение от Минобороны

Российская пропаганда создала очередную "методичку", которую пытается выдать за украинскую и распространить среди украинских журналистов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она опубликовала фото дизинформационного текста и заметила, что такие попытки врага выглядят "смешно".

Маляр назвала "методичку" смешным фейком. Фото: Telegram-канал Маляр

В Минобороны предупредили, что формируя такие "методички", оккупанты совмещают правдивую информацию с фейком.

В то же время, как считают в ведомстве, такие попытки окупантов вести информационную войну выглядят "смешно" на фоне украинской публичной позиции по Бахмуту.

"В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не нужно бумажками передавать - она публичная", - отметила она.

Она отметила, что ежедневно президент Владимир Зеленский публикует вечерние сводки, выходит сводка Генштаба и позиция Минобороны. Кроме того, на регулярной основе официальную информацию сообщают пресс-офицеры: Юрий Игнат, Сергей Череватый, Наталья Гуменюк, Андрей Юсов, Алексей Дмитрашковский.

Ранее Маляр заявила, что время, оружие и техника, которые РФ потратила на захват Бахмута в Донецкой области, а также множество погибших, с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.

Впоследствии в разведывательном обзоре Минобороны Британии объяснили, что попытки войск России начать зимнее большое наступление и расширить во время него подконтрольные территории на Донбассе потерпели неудачу.