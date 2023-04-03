Росія поширює фейкову "українську методичку" в Бухмуті — попередження від Міноборони

Російська пропаганда створила чергову "методичку", яку намагається видати за українську та поширити серед українських журналістві. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Вона опублікувала фото дизінформаційного тексту та зауважила, що такі спроби ворога виглядають "смішно".

Маляр назвала "методичку" смішним фейком.Фото: Telegram-канал Маляр

В Міноборони попередили, що формуючи такі "методички", окупанти поєднують правдиву інформацію з фейком.

Водночас, як вважають у відомстві, такі спроби окупантів вести інформаційну війну виглядають "смішно" на тлі української публічної позиції по Бахмуту.

"В тому, що ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Її не треба папірцями передавати - вона публічна", — зазначила вона.

Вона зауважила, що щодня президент Володимир Зеленський публікує вечірні зведення, виходить зведення Генштабу та позиція Міноборони. Кім того, на регулярній основі офіційну інформацію повідомляють пресофіцери: Юрій Ігнат, Сергій Череватий, Наталія Гуменюк, Андрій Юсов, Олексій Дмитрашківський.

Раніше Маляр заявила, що час, зброя та техніка, які РФ витратила на захоплення Бахмута у Донецькій області, а також величезна кількість загиблих, із точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

Згодом у розвідувальному огляді Міноборони Британії пояснили, що спроби військ Росії розпочати зимовий великий наступ та розширити під час нього підконтрольні території на Донбасі зазнали невдачі.