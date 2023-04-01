У розвідці Британії пояснили, чому наступ росіян провалився

Спроби військ Росії розпочати зимовий великий наступ та розширити під час нього підконтрольні території на Донбасі зазнали невдачі.

Як повідомляє у розвідувальному огляді Міноборони Британії, для того, щоб розпочати загальний зимовий наступ армії РФ, командування нею на себе взяв особисто начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов.

"Вісімдесят днів по тому стає все більш очевидним, що цей проект провалився", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що на кількох напрямках фронту на Донбасі війська РФ досягли незначних успіхів, але при цьому втратили десятки тисяч солдат, чим змарнували свою тимчасову перевагу над ЗСУ.

Міноборони зазначає, що після десяти років перебування на посаді начальника Генштабу РФ Герасимов розширює межі того, як довго російське політичне керівництво буде терпіти невдачі.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що час, зброя та техніка, які РФ витратила на захоплення Бахмута у Донецькій області, а також величезна кількість загиблих, із точки зору військової доцільності не виправдовують себе.