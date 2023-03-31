У Бахмуті час грає проти окупантів: втрати армії РФ не виправдовують себе, - Міноборони

Час, зброя та техніка, які РФ витратила на захоплення Бахмута у Донецькій області, а також величезна кількість загиблих, із точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, наразі в Бахмуті час грає проти армії країни-агресора.

"Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення", - підкреслила Маляр.

Вона пояснила, що витрачені ворогом на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

"Втім, ворог не полишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі. Це дуже «по-російськи», логікою не зрозуміти", - наголосила заступниця міністра оборони .

Зазначимо, наразі, за словами Маляр, російські окупанти намагаються змістити акценти у темі боїв за Бахмута і розглядати їх, як апокаліптичну подію. Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що угрупування російських сил, що намагаються атакувати Бахмут Донецької області, несуть значні втрати. Збройні сили України готуються скористатися послабленням сил противника.

Також розвідка Британії повідомила, що армії РФ не вистачає людей для боїв за Бахмут. А заа оцінками розвідки НАТО, російські окупанти втратили у боях за Бахмут Донецької області у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники.