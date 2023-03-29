Армії РФ не вистачає людей для боїв за Бахмут, - розвідка Британії

Запеклі бої в Бахмуті на Донбасі тривають, хоча російські війська та "вагнерівці" значно зменшили темп наступальних операцій порівняно з останніми тижнями.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що одним із ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, було відкидання російських найманців ПВК "Вагнер" з маршруту 0506.

"Ця другорядна сільська дорога стала критичною лінією постачання українських захисників."Вагнерівці" раніше були в межах кількох сотень метрів від маршруту", - підкреслюють у розвідці.

Там додають, що 26 березня 2023 року російські ЗМІ стверджували, що ПВК "Вагнер" взяла під повний контроль заводський комплекс "Азом" на північ від центру Бахмута.

"Проте ця територія, ймовірно, залишається спірною, як це було протягом останніх двох тижнів. Оскільки ПВК "Вагнер" підтвердила звільнення щонайменше 5000 полонених бійців, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі", - підсумовують у розвідці.

Раніше у британській розвідці зазначали, що російський наступ на Бахмут починає слабшати, але ситуація для українських військових, які тримають оборону, залишається складною.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що угрупування російських сил, що намагаються атакувати Бахмут Донецької області, несуть значні втрати. Збройні сили України готуються скористатися послабленням сил противника.