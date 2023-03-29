Армии РФ не хватает людей для боев за Бахмут, – разведка Британии

Тяжелые бои в Бахмуте на Донбассе продолжаются, хотя российские войска и "вагнеровцы" значительно снизили темп наступательных операций по сравнению с последними неделями.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало то, что ВСУ смогли откинуть российских наемников ЧВК "Вагнер" с маршрута 0506.

"Эта второстепенная сельская дорога стала критической линией поставок украинских защитников. "Вагнеровцы" раньше были в пределах нескольких сотен метров от маршрута", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что 26 марта 2023 года российские СМИ утверждали, что ЧВК "Вагнер" взяла под полный контроль заводской комплекс "Азом" к северу от центра Бахмута.

"Однако эта территория, вероятно, остается спорной, как это было за последние две недели. Поскольку ЧВК "Вагнер" подтвердила освобождение по меньшей мере 5000 пленных бойцов, недостаток личного состава, вероятно, мешает российским наступательным усилиям в этом секторе", - заключают в разведке.

Ранее в британской разведке отмечали, что российское наступление на Бахмут начинает ослабевать, но ситуация для украинских военных, держащих оборону, остается сложной.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что группировки российских сил, пытающихся атаковать Бахмут Донецкой области, несут значительные потери. Вооруженные силы Украины готовятся воспользоваться ослаблением сил противника.