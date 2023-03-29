"Бои за Бахмут не апокалипсис". В Минобороны рассказали об ИПСО врага по обороне города

Российские оккупанты пытаются сместить акценты в теме боев за Бахмута и рассматривать их как апокалиптическое событие. Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, враг продолжает концентрировать наибольшие свои наступательные способности на Бахмутском направлении, параллельно аккумулируя все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут.

Маляр объяснила, что враг отрабатывает медийно три задачи:

подорвать доверие украинского общества и военных к решениям командования по Бахмуту;

демотивировать и психологически ослабить украинское войско;

спровоцировать украинское военное руководство на ошибочные действия.

"Когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, - это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии наших действий. Излишне накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно- -политическое руководство по прекращению оборонных действий. Это и есть в чистом виде ИПСО с целью влияния на принятие военных решений", - пояснила она.

Пока россияне используют месседжи о том, что якобы решение держать Бахмут политические; якобы Бахмут не имеет смысла держать там почти все в окружении; якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда.

Маляр подчеркнула, что на самом деле применение украинских сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач по данному направлению.

По ее словам, оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотными, взвешенными и направленными на выполнение актуальных оборонных задач.

"Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские ИПСО, будет определять до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута. И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации", - подчеркнула министр.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что группировки российских сил, пытающихся атаковать Бахмут Донецкой области, несут значительные потери. Вооруженные силы Украины готовятся воспользоваться ослаблением сил противника.