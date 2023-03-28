Сырский назвал главную задачу украинских военных в Бахмуте

Россияне не оставляют попыток оцепить и захватить Бахмут. Сейчас главная задача украинских военных истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что залогом успеха каждого командира является его постоянная работа в подчиненных подразделениях. Это позволяет эффективно применять их на поле боя и своевременно выполнять поставленные боевые задачи.

"Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами - для меня дело чести… Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы наиболее эффективно применять наши силы", - сообщил Сырский.

По его словам, успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию.

"На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", - заверил он.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что группировки российских сил, пытающихся атаковать Бахмут Донецкой области, несут значительные потери. Вооруженные силы Украины готовятся воспользоваться ослаблением сил противника.